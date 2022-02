Первая за шесть лет песня Адель победила на BRIT Awards

Композиция Easy on Me британской певицы Адель получила престижную премию BRIT Awards в номинации «Песня года». Это первая за шесть лет песня, которую выпустила прославленная артистка. Трансляцию церемонии вел телеканал ITV.

Трек Адель вышел в ноябре прошлого года. Он смог вырваться вперед в состязании с 14 другими композициями. Среди них — Obsessed With You рэпера Central Cee, Bad Habits музыканта Эда Ширана, Heat Waves рок-группы Glass Animals, Little Bit of Love инди-музыканта Тома Греннана, Remember Бекки Хилл и Дэвида Гетты, а также Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы.

Адель также стала обладательницей еще двух премий, одна из них — в номинации «Музыкант года». Эта награда вручалась в первый раз. Ранее руководители премии объявили, что такая формулировка станет гендерно-нейтральной. Она сменила две другие категории, звучавшие как Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница». Адель завоевала также премию в номинации «Альбом года».

Ранее меры против COVID-19 на концерте Адель в США должны были стать беспрецедентными. Артистка попросила, чтобы все зрители были привитыми, но вместе с этим все равно принесли с собой отрицательный результат ПЦР-теста и во время выступления находились в зале в масках. Однако предосторожности не помогли. Концерты в Лас-Вегасе пришлось перенести, потому что почти половина команды певицы все-таки заболела коронавирусной инфекцией.