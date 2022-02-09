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    09 февраля 2022, 03:15

    Первая за шесть лет песня Адель победила на BRIT Awards

    Первая за шесть лет песня Адель победила на BRIT Awards в номинации «Песня года»

    Ирэна Вороник

    Композиция Easy on Me британской певицы Адель получила престижную премию BRIT Awards в номинации «Песня года». Это первая за шесть лет песня, которую выпустила прославленная артистка. Трансляцию церемонии вел телеканал ITV.

    Первая за шесть лет песня Адель победила на BRIT Awards

    Трек Адель вышел в ноябре прошлого года. Он смог вырваться вперед в состязании с 14 другими композициями. Среди них — Obsessed With You рэпера Central Cee, Bad Habits музыканта Эда Ширана, Heat Waves рок-группы Glass Animals, Little Bit of Love инди-музыканта Тома Греннана, Remember Бекки Хилл и Дэвида Гетты, а также Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы.

    Адель также стала обладательницей еще двух премий, одна из них — в номинации «Музыкант года». Эта награда вручалась в первый раз. Ранее руководители премии объявили, что такая формулировка станет гендерно-нейтральной. Она сменила две другие категории, звучавшие как Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница». Адель завоевала также премию в номинации «Альбом года».

    Ранее меры против COVID-19 на концерте Адель в США должны были стать беспрецедентными. Артистка попросила, чтобы все зрители были привитыми, но вместе с этим все равно принесли с собой отрицательный результат ПЦР-теста и во время выступления находились в зале в масках. Однако предосторожности не помогли. Концерты в Лас-Вегасе пришлось перенести, потому что почти половина команды певицы все-таки заболела коронавирусной инфекцией.