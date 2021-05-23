Первая российская участница Евровидения не согласилась с результатами конкурса

Российская певица Мария Кац, которая впервые представила Россию на Евровидении-1994, назвала результаты Manizha заслуженными. Певица критически отозвалась о выступлении итальянцев, которые победили в конкурсе.

Об этом она рассказала RT. Кац призналась, что ей категорически не понравился номер исполнителей из Италии, которые заняли первое место. Она подчеркнула, что победить в конкурсе должны были не они, а представитель Швейцарии.

«Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места», — отметила Кац.

Кроме того, занять первое место была достойна Исландия. Представители этой страны отличились чувством юмора и сценическим обаянием. Она также отреагировала на выступление российской участницы Manizha, похвалив ее номер.

«Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец, девочка!» — сказала она.

В песенном конкурсе Евровидение в этом году победила группа Måneskin из Италии с песней Zitti E Buoni. Одного из участников коллектива заподозрили в употреблении кокаина, однако он опроверг все обвинения. Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman. Всего в конкурсе выступили представитель 26 разных стран.