Первая эфирная песня Земфиры появилась в Сети

Первую эфирную песню певицы Земфиры опубликовали в Сети. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Запись опубликовали на YouTube-канале UTV.

Сообщается, что песню записали в конце 90-х годов. На тот момент еще неизвестная певица работала диджеем на радиостанции и занималась рекламными роликами, передало ИА НСН.

Ранее Певица Земфира решила больше не давать концерты. По словам певицы, пандемия коронавируса убила ее профессию.Она добавила, что у нее были грандиозные концертные планы на прошлый год, однако по факту состоялось только два живых выступления.