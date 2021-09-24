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    24 сентября 2021, 16:17

    Первая эфирная песня Земфиры появилась в Сети

    Арина Бобкова

    Первую эфирную песню певицы Земфиры опубликовали в Сети. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Запись опубликовали на YouTube-канале UTV.

    Сообщается, что песню записали в конце 90-х годов. На тот момент еще неизвестная певица работала диджеем на радиостанции и занималась рекламными роликами, передало ИА НСН.

    Ранее Певица Земфира решила больше не давать концерты. По словам певицы, пандемия коронавируса убила ее профессию.Она добавила, что у нее были грандиозные концертные планы на прошлый год, однако по факту состоялось только два живых выступления.