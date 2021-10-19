Пермский блогер обвинил Министерство туризма в краже его образа

Блогер-путешественник Эльнар Мансуров, известный как mishka.travel, заявил, что Министерство туризма Пермского края украло его образ «того самого парня с головой медведя». Об этом написал сайт 59.ru.

Центр развития туризма Прикамья ранее запустил онлайн-проект, в рамках которого известные пермяки в формате переписки могут рассказать об интересных маршрутах, местах и заведениях в регионе. Помимо четырех «живых» людей, в их число вошел и «пермский мишка» — парень с головой медведя. Это и возмутило блогера.

Мансуров посетовал, что развивал и раскручивал свой бренд 10 лет, пиарил свой край, а потом официальный канал по туризму «закосил» под него в своем коммерческом проекте.

«Позор! Пока такие управленцы во главе туризма, далеко край не уедет», — написал блогер.

Мансуров пожаловался, что у него украли даже выражение «тот самый парень с головой медведя». Эту фразу он постоянно использовал в своих социальных сетях, по его словам.

«Даже надпись украли. Я бы еще понял, если бы условный Иркутск придумал это заново, но когда это делают в Перми, то есть явно преднамеренно… Это же какая ограниченность мышления, ущербность и наглость», — высказался Мансуров.

В самом Центре развития туризма Прикамья заявили, что ничего не копировали.

«Дизайн головы у нас абсолютно другой. Образ нашего медведя был разработан еще в 2014 году, а сама по себе идея изображать людей с головами животных не нова», — заявили в центре.

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