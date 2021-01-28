Пэрис Хилтон заявила, что готовится стать матерью ЭКО-близнецов

Светская львица Пэрис Хилтон решила стать матерью. Для этого 39-летняя знаменитость прибегла к ЭКО — чтобы сразу же родить близнецов. Идею ей подсказала Ким Кардашьян.

Сейчас известная тусовщица выбирает имена для малышей, сообщил портал Daily Mail. Она уже прошла процедуру извлечения яйцеклеток.

«Это было тяжело, но оно того стоит», — заявила Хилтон.

Вместе с бизнесменом Картером Реумом, с которым Пэрис встречается больше года, девушка сейчас планирует свадьбу.

«[Картер] просто парень моей мечты… Он на 100% [тот самый]. Мы все время говорим о [планировании свадьбы], именах для наших детей и остальном», — заявила киноактриса.

Она призналась, что готова перейти к следующему этапу в жизни и «просто жить». «Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей — это смысл жизни», — заключила Хилтон.

Для девочки Пэрис уже выбрала необычное имя — Лондон. Как будут звать мальчика, пара пока не решила. Она поблагодарила Кардашьян за знакомство с врачом и информацию о нюансах ЭКО. Знаменитость не знала, что при таком способе оплодотворения высока вероятность зачатия двойни.