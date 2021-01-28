Пэрис Хилтон заявила, что готовится стать матерью ЭКО-близнецов
Сейчас известная тусовщица выбирает имена для малышей, сообщил портал Daily Mail. Она уже прошла процедуру извлечения яйцеклеток.
«Это было тяжело, но оно того стоит», — заявила Хилтон.
Вместе с бизнесменом Картером Реумом, с которым Пэрис встречается больше года, девушка сейчас планирует свадьбу.
«[Картер] просто парень моей мечты… Он на 100% [тот самый]. Мы все время говорим о [планировании свадьбы], именах для наших детей и остальном», — заявила киноактриса.
Она призналась, что готова перейти к следующему этапу в жизни и «просто жить». «Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей — это смысл жизни», — заключила Хилтон.
Для девочки Пэрис уже выбрала необычное имя — Лондон. Как будут звать мальчика, пара пока не решила. Она поблагодарила Кардашьян за знакомство с врачом и информацию о нюансах ЭКО. Знаменитость не знала, что при таком способе оплодотворения высока вероятность зачатия двойни.