    27 февраля 2020, 17:58

    Пэрис Хилтон заявила, что является родственницей Елизаветы II

    Анастасия Кременчугская

    Певица, дизайнер, актриса Пэрис Хилтон сообщила американским СМИ, что является родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом написал портал «Утро.ру».

    Бывшая наследница семейного бизнеса сети отелей Hilton заявила, что может доказать родственные связи с королевской семьей. Для этого она сделала специальный ДНК-тест. Анализ показал, что их семейство связано с королем Генрихом II, который правил Англией с 1133 по 1189 годы.

    Также Хилтон общалась с различными ясновидящими и экстрасенсами. Они рассказали ей, что она также находится в родстве с популярной блондинкой — Мэрлин Монро. Об этом написал сайт «Мир 24».

    Комментариев от Букингемского дворца пока не поступало. Королевская семья никак не высказалась о новости про новых родственников.

    Напомним, 39-летняя Пэрис Хилтон ранее являлась светской львицей и была замешана в различных конфликтах. Королевской семье на данный момент хватает своих внутренних семейных скандалов. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей. Поэтому им пока не до Хилтон.