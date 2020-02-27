Пэрис Хилтон заявила, что является родственницей Елизаветы II

Бывшая наследница семейного бизнеса сети отелей Hilton заявила, что может доказать родственные связи с королевской семьей. Для этого она сделала специальный ДНК-тест. Анализ показал, что их семейство связано с королем Генрихом II, который правил Англией с 1133 по 1189 годы.

Также Хилтон общалась с различными ясновидящими и экстрасенсами. Они рассказали ей, что она также находится в родстве с популярной блондинкой — Мэрлин Монро. Об этом написал сайт «Мир 24».

Комментариев от Букингемского дворца пока не поступало. Королевская семья никак не высказалась о новости про новых родственников.

Напомним, 39-летняя Пэрис Хилтон ранее являлась светской львицей и была замешана в различных конфликтах. Королевской семье на данный момент хватает своих внутренних семейных скандалов. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей. Поэтому им пока не до Хилтон.