Экс-наследница империи Hilton, американская актриса и модель Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Об этом 40-летняя звезда сообщила у себя в Instagram.

«Моя вечность начинается сегодня. 11/11», — написала она, опубликовав фото в свадебном платье.

Ее мужем стал 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они были знакомы более 10 лет, а последние два года были в отношениях, написало E! News. По данным издания, пара сыграла свадьбу в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному деду Пэрис. Платье, по словам источника, модель выбрала буквально накануне свадьбы.

На торжестве было много голливудских знаменитостей. В частности, среди гостей были замечены певица Bebe Rexa и актрисы Эмма Робертс и Эшли Бенсон.

О помолвке с Рэумом Хилтон сообщила еще в феврале. До этого она поделилась планами стать матерью с помощью экстракорпорального оплодотворения, чтобы сразу родить близнецов.