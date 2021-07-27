Пэрис Хилтон впервые станет мамой в 40 лет

Американская знаменитость Перис Хилтон станет мамой в ближайшее время. Это уже не первая попытка женщины забеременеть. Женихом и отцом ребенка 40-летней Хилтон стал Картер Реум. Пара уже признавалась в том, что мечтает завести ребенка. Об этом сообщил Super со ссылкой на портал PageSix.

Ранее Перис Хилтон рассказала, что пережила четыре выкидыша за последние два года. Она отметила, что подобные обстоятельства дались ей крайне тяжело. По ее словам, она уже неоднократно предпринимала попытки стать матерью. Женщина рассказала, что ее будущий супруг идеально подходит для роли отца.

«Он просто парень моей мечты на все сто процентов. Мы все время говорим о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном», — рассказала знаменитость.

Перис обручилась со своим супругом минувшей зимой. Блондинка призналась в своем Instagram, что они с Реумом делают друг друга лучше и что «ожидания того стоили».