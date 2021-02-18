Пэрис Хилтон рассказала о помолвке

Пэрис Хилтон рассказала, что помолвлена с 39-летним бизнесменом Картером Реумом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Прошлый год с COVID ускорил очень многое. Как человек, который постоянно путешествовал, я получила возможность остаться дома и пересмотреть то, что было для меня важно», — написала она.

Также Хилтон рассказала, что очень рада времени, которое она провели со своим партнером во время карантина. Уточняется, что их отношения начались год назад.

Ранее Пэрис Хилтон решила стать матерью. Для этого 39-летняя знаменитость прибегла к ЭКО — чтобы сразу же родить близнецов. Идею ей подсказала Ким Кардашьян.

Сейчас известная тусовщица выбирает имена для малышей, сообщил портал Daily Mail. Она уже прошла процедуру извлечения яйцеклеток.

«Это было тяжело, но оно того стоит», — заявила Хилтон.

Она призналась, что готова перейти к следующему этапу в жизни и «просто жить». «Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей — это смысл жизни», — заключила Хилтон.