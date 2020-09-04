Пэрис Хилтон рассказала, что столкнулась с насилием в подростковом возрасте

Девушку неоднократно оскорбляли и избивали. Терпеть издевки она научилась в школе-интернате.

«Я пережила несколько оскорбительных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали», — заявила Хилтон.

По ее признанию, в начале отношений с молодыми людьми ничего не предвещало такого завершения отношений. Однако через некоторое время мужчины начинали ее ревновать и распускали руки.

Пережитое в подростковом возрасте эмоциональное и физическое насилие в итоге привело к проблемам в более позднем возрасте.

«Я настолько привыкла к такому поведению, что начала считать его нормальным», — рассказала Хилтон.

О насилии со стороны бывших возлюбленных актриса рассказала в документальном фильме This Is Paris. Всего в ее жизни было пять подобных печальных отношений. Однако пережитый опыт не помешал найти любовь — предпринимателя Картера Реума, отметила Хилтон. С ним она чувствует себя в полной безопасности. Наследница империи многому научилась и нашла мужчину, который ей идеально подходит, считает она.