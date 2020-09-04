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    04 сентября 2020, 11:04

    Пэрис Хилтон рассказала, что столкнулась с насилием в подростковом возрасте

    Алена Макаренко

    Наследница международной сети отелей и курортов Hilton Пэрис Хилтон призналась, что пережила насилие во время отношений с мужчинами. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на People.
    Пэрис Хилтон рассказала, что столкнулась с насилием в подростковом возрасте

    Девушку неоднократно оскорбляли и избивали. Терпеть издевки она научилась в школе-интернате.

    «Я пережила несколько оскорбительных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали», — заявила Хилтон.

    По ее признанию, в начале отношений с молодыми людьми ничего не предвещало такого завершения отношений. Однако через некоторое время мужчины начинали ее ревновать и распускали руки.

    Пережитое в подростковом возрасте эмоциональное и физическое насилие в итоге привело к проблемам в более позднем возрасте.

    «Я настолько привыкла к такому поведению, что начала считать его нормальным», — рассказала Хилтон.

    О насилии со стороны бывших возлюбленных актриса рассказала в документальном фильме This Is Paris. Всего в ее жизни было пять подобных печальных отношений. Однако пережитый опыт не помешал найти любовь — предпринимателя Картера Реума, отметила Хилтон. С ним она чувствует себя в полной безопасности. Наследница империи многому научилась и нашла мужчину, который ей идеально подходит, считает она.

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