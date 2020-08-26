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    26 августа 2020, 14:21

    Пэрис Хилтон рассказала, что хочет ребенка

    Дарья Морозова

    Пэрис Хилтон рассказала, что в ближайшие несколько лет хочет родить от своего партнера Картера Реума. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    Известно, что знаменитость заморозила свои яйцеклетки по совету Ким Кардашьян, с которой они дружат.

    Долгое время у Хилтон не складывались отношения с противоположным полом, но сейчас она состоит в длительных отношениях с бизнесменом Картером Реумом. Знаменитость уверена, что он станет хорошим отцом.

    Также Хилтон рассказала, что мечтает о девочке.

    Ранее неудачная шутка Ксении Собчак возмутила рэпера Тимати. Музыкант жестко ответил телеведущей, которая высказалась про изнасилование в детстве его коллеги Стаса Костюшкина. Тимати обратился к Собчак в своем Instagram, не стесняясь в выражениях. В Stories он написал, что долго терпел выходки знаменитости.

    Также Тимати опубликовал клип на песню «Хавчик», где поется о «видосе, где я пилю доску», и мелькают кадры откровенной видеосъемки с участием телеведущей.

    Собчак в ответ заявила, что речь идет о всем известном клипе «Потанцуй со мной». Снят он был как пародия на видео с Пэрис Хилтон.

    Новости SMI.FM