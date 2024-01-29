Знаменитости 29 января 2024, 23:16 «Перформанс с водкой». Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали за перформанс с бутылками водки РИА «Новости»

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Сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом ТАСС рассказал сам музыкант.

«У нас был перформанс с 10 бутылками водки в московском кинотеатре „Октябрь“, где проходит премьера „Брата-3“. Во время действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», — пояснил он.

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По словам Троицкого, в баре кинотеатра свободно продают водку и пиво, музыкантам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте.

В правоохранительных органах подтвердили задержание лидера метал-группы «Коррозия металла», отказавшись от дальнейших комментариев.

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