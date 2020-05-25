Переживший инсульт актер Алексей Янин встал на ноги

Она отметила, что все восстановление не проходит гладко, то огромный прогресс, то неожиданно все откатывается назад. Но Алексей не сдается. Он старается выйти из своего состояния, чтобы снова жить и работать.

«Был очень тяжелый инсульт. Он вообще первое время не разговаривал. Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах», — поделилась Ольга Янина достижениями сына.

При этом сама она считает, что о полном выздоровлении речь идти уже не может. «Он таким будет, скорее всего на всю жизнь», — заявила мама актера. Она пояснила, что ему надо было беречь себя и меньше принимать участие в съемках.

По словам Ольги, сын получил первую группу инвалидности. За нее он получает 15 тысяч рублей в месяц. Денег этих хронически не хватает, поэтому Ольга оплачивает сыну сиделок, лечение, питание и средства для ухода. По ее словам, в месяц получается около 100 тысяч рублей.

Также Ольга опровергла слухи, что супруга ее сына Дарья ушла от него после трагедии. На самом деле она часто приезжает вместе с их общим сыном Андреем, которому сейчас восемь лет.

Инсульт Алексей Янин перенес в 2015 году. Ему стало плохо дома и жена вызвала скорую, которая увезла актера в больницу. Однако операцию ему решили проводить только через неделю. За это время Алексею стало хуже и его перевели в другую больницу, где сделали срочную операцию. Но после процедуры актер оказался парализованным. Его ввели в искусственную кому.