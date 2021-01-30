«Переживаю за Мишу»: Гудков признался, что ему не по себе из-за Ефремова в сериале «Полет»

Сериал «Полет» начали показывать по ТНТ 25 января. Ефремов сыграл в нем одну из главных ролей. Гудков отметил, что в сериале есть сходство с реальными событиями. В одном из эпизодов Ефремов садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако съемки проходили еще в 2019 году, еще задолго до трагического ДТП, виновником которого стал актер.

«Я думаю пока вот именно о том, что он сейчас там играет подонка. Ну, пока так. И мне из-за этого не по себе. Я не могу, потому что знаю его лично, для меня это не самая приятная тема. Переживаю за Мишу», — признался Гудков.

Режиссер Петр Тодоровский-младший рассказал, что вырезать сцены с Ефремовым, о чем постановщика попросили на фоне скандала с актером, было невозможно.

Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской области, ранее устроился на работу в пошивочный цех. Его адвокат рассказал, что актер в шутку сравнивает себя с Зевсом, потому что тоже «мечет молнии», только в одежду. Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, произошедшем в июне 2020 года.