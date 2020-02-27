    27 февраля 2020, 20:27

    «Переживаем и сочувствуем». Концертный директор Королевой — об эвакуированных из Китая украинцах

    Артур Блянихов

    Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская рассказала ИА Nation News, что певица с сочувствием отреагировала на сообщение об эвакуированных из Китая украинцах.

    По данным информагентства, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из КНР украинцам. Однако местные жители не захотели пропускать автобус с соотечественниками. Они блокировали дорогу и кидали камни. Подобное поведение осудили лидер страны Владимир Зеленский, представители шоу-бизнеса и рядовые граждане.

    «Мы все переживаем эту ситуацию очень тяжело. И, конечно, сочувствуем всем эвакуированным гражданам Украины», — поделилась Наринская.