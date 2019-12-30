Солист «Стекловаты» рассказал о перевыпуске клипа «Новый год»

Компания МТС обратилась к участникам группы «Стекловата» с просьбой о съемках ремейка клипа на песню «Новый год». Ролик отсняли быстро, и он уже разлетелся по социальным сетям, вызвав горячее одобрение поклонников музыкальной группы.

Из основного состава группы приняли участие три человека. В кадре вместе с ними неизвестный исполнитель в костюме Деда Мороза. Ролик похож на старое любительское видео, то есть стилистика оригинального клипа в ремейке полностью сохранена. Есть даже свитер и визуальные эффекты в виде снежинок.

Участник группы «Стекловата» Александр Гуляев рассказал «360», что от съемок получил удовольствие.

«Нас попросили из МТС, и мы собрались. Ностальгии особо не было. Попросили — и мы сделали свою работу», — рассказал Гуляев.

Он добавил, что участники группы поддерживают связь, периодически общаются.

«Скажу честно, да, было в удовольствие принять участие, вспомнить, поучаствовать. Я думаю, все получили моральное удовольствие. Обычный съемочный процесс был, ничего сверхъестественного», — рассказал исполнитель, отметив, что съемки заняли всего около трех часов.

По его словам, есть определенные творческие планы на следующий год, но ничего конкретного он сказать не может. Пока все только на уровне обсуждения. Своим поклонникам Александр Гуляев пожелал здоровья, благополучия и стабильности.