СМИ: Надежду Бабкину перевели из Коммунарки

После того как врачи вывели певицу из медикаментозной комы, она выразила желание продолжать лечение в красногорской больнице. Этот госпиталь славится звездными пациентами, уточняет издание. В свое время там проходили лечение Иосиф Кобзон, Борис Березовский, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Руцкой.

Как указано, в материале Бабкину поместили в отдельную палату.

Для приема зараженных коронавирусной инфекцией в госпитале выделили многоэтажный корпус. В нем один-два этажа занимает отделение пластической хирургии, все остальное решено отдать для размещения инфекционных больных.

Надежда Бабкина попала в больницу в начале апреля с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония», при этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил о положительной динамике в состоянии певицы. 14 апреля стало известно, что врачи вывели Бабкину из медикаментозной комы. Ее состояние они оценивали как стабильное.