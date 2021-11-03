«Переспал с 15-летней, будучи женатым»: Oxxxymiron обвинили в лицемерии за клип «Кто убил Марка?»

Пользовательница Instagram под псевдонимом Tricksterquest опубликовала пост, в котором обвинила рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) в двуличности и сокрытии фактов в клипе «Кто убил Марка?». По словам автора поста, она состояла в отношениях с исполнителем в 2008 году, когда жила в Лондоне и ей было 15 лет.

Автор поста рассказала, что Oxxxymiron старше ее на восемь лет. Изначально он выполнял роль ее опекуна, но после их отношения перешли в интимную сферу. При этом тогда исполнитель был женат.

Девушка отметила, что в своем клипе Oxxxymiron обвиняет других в своей затяжной депрессии и в том, что он стал жертвой.

«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?» — поинтересовалась она.

Автор поста рассказала, что сделал все ради спасения рэпера от токсичного друга, менеджера-афериста, помогала справиться исполнителю с его страхами. Но все это время, по ее словам, музыкант ей изменял на гастролях. Когда она ушла от него, то он постоянно упоминал ее в своих песнях в негативном ключе, чем только больше вогнал ее в депрессию.

«Девять лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами, семь лет терапии и сжирающего все чувства вины оттого, что она тебя, гения, разрушила, и все это под бесконечный саундтрек о том, как тебе все это время очень громко и невыносимо больно», — говорится в тексте сообщения.

Девушка отметила, что спустя много лет на встрече с Oxxxymiron она извинилась перед ним и спросила, почему, если у него сохранялись к ней чувства, он так ничего и не сделал. Но в ответ она услышала, что для него это был первый опыт. Хотя, как напомнила автор, исполнитель уже был женат.

По словам Tricksterquest, она готова была продолжать терпеть, но после публикации нового клипа она не сдержалась. Она подчеркнула, что в клипе Oxxxymiron исказил факты и выставил виноватыми всех вокруг себя, но при этом не готов признать за собой непоправимые ошибки.

«Это лицемерие и вранье. Ты взрослый мужчина, которые переломал на своем героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность», — подытожила она.



После выпуска этого материала администрация Instagram удалила пост Tricksterquest по жалобам пользователей. По данным Telegram-канала Super, автора обвинили в травле и преследовании.

Клип на первый сольный трек за последние четыре года Oxxxymiron опубликовал на YouTube. Видео длительностью более 10 минут под названием «Кто убил Марка?» рассказывает о пережитом 10 лет назад конфликте с Ромой Жиганом.