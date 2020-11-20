Пересильд купила собаку

Еще на прошлое день рождение она мечтала получить четвероного друга. И ровно через год, в сентябре, артистка взяла Кэти.

На карантине актриса нашла телефоны опытных кинологов, в течение месяца постоянно обзванивала всех собачников. Пересильд потратила столько времени, сколько женщины обычно отводят на подготовку к свадьбе, призналась она.

Артистка изучила, чем и как кормить питомца, каким образом лечить. Вместе с дочками она съездила на обучение собак в Балашиху. Им разрешили погулять с четвероногими, пообщаться и поиграть с ними.

Сначала Пересильд думала взять пса. Однако Кэти выбрала их сама, рассказала артистка. Эта собачка первой выбежала навстречу.

Новому члену семьи дали и отчество — Юльевна.

В детстве Пересильд заботилась о кокер-спаниеле. Она испытывала к нему нежную привязанность. Пес прожил с семьей 16 лет. Когда актрисе было 27 лет, питомец умер. Смерть собаки стала для артистки сильным ударом, поэтому долгое время она не решалась завести нового четвероногого, отметил сайт «Дни.ру».