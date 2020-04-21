Переписку принца Гарри и отца Меган Маркл опубликовали в Сети

Томас заявляет, что Маркл не хочет с ним общаться, а также высказывает свои переживания о том, что никогда не увидит внука. Однако дочь продолжает игнорировать слезливые выпады отца, сообщила «Экспресс газета».

В прошлом году герцоги Сассекские подавали в суд на несколько британских СМИ. Они обвиняли издательства во вмешательстве в частную жизнь и публикацию личных переписок самой Меган Маркл. А сейчас суд обнародовал и переписку Гарри с Томасом, которая доказывает, что супруги пытались выйти на связь с мужчиной еще до своей свадьбы.

«Том, это Гарри. Я сейчас Вам позвоню. Пожалуйста, возьмите трубку, спасибо», — написал сначала Гарри, но ответ так и не последовал. «Если Вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя Ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации», — написал Гарри отцу Маркл.

Напомним, в ближайшее время состоится первое судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск Меган Маркл против британских таблоидов.