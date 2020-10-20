facebook_pixel
    20 октября 2020, 11:08

    Перенесшего инсульт Моисеева попросили оставить в покое

    Александра Ломейко

    Певец Борис Моисеев старается жить полноценной жизнью после перенесенного инсульта. Слухи, которые ходят о состоянии здоровья артиста, влияют на него только негативно.
    Перенесшего инсульт Моисеева попросили оставить в покое

    Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала изданию «Собеседник» о состоянии Моисеева. Информацию о том, что артист обездвижен и не способен разговаривать, она опровергла.

    «Да, он не оправился от последствий инсульта. <…> Да, он не может выступать. Но живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием», — подчеркнула специалист.

    Общие с Моисеевым друзья рассказали врачу, что певец разговаривает и сам подходит к телефону, но пустых светских разговоров не хочет — чтобы не тратить энергию на напрасную болтовню. Сейчас артисту хочется спокойствия.

    «Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать», — сказала Перелыгина.

    Она заметила, что небылицы о состоянии Моисеева «просто добивают» его. Тему здоровья исполнителя лучше перестать муссировать.

    Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу», — заключила психолог.

    В начале октября появилась информация о том, что Моисееву стало хуже: облегчение после перенесенного инсульта оказалось якобы временным.