Перенесшего инсульт Моисеева попросили оставить в покое

Певец Борис Моисеев старается жить полноценной жизнью после перенесенного инсульта. Слухи, которые ходят о состоянии здоровья артиста, влияют на него только негативно.

Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала изданию «Собеседник» о состоянии Моисеева. Информацию о том, что артист обездвижен и не способен разговаривать, она опровергла.

«Да, он не оправился от последствий инсульта. <…> Да, он не может выступать. Но живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием», — подчеркнула специалист.

Общие с Моисеевым друзья рассказали врачу, что певец разговаривает и сам подходит к телефону, но пустых светских разговоров не хочет — чтобы не тратить энергию на напрасную болтовню. Сейчас артисту хочется спокойствия.

«Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать», — сказала Перелыгина.

Она заметила, что небылицы о состоянии Моисеева «просто добивают» его. Тему здоровья исполнителя лучше перестать муссировать.

Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу», — заключила психолог.

В начале октября появилась информация о том, что Моисееву стало хуже: облегчение после перенесенного инсульта оказалось якобы временным.