Перенесшего инсульт Моисеева попросили оставить в покое
Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала изданию «Собеседник» о состоянии Моисеева. Информацию о том, что артист обездвижен и не способен разговаривать, она опровергла.
«Да, он не оправился от последствий инсульта. <…> Да, он не может выступать. Но живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием», — подчеркнула специалист.
Общие с Моисеевым друзья рассказали врачу, что певец разговаривает и сам подходит к телефону, но пустых светских разговоров не хочет — чтобы не тратить энергию на напрасную болтовню. Сейчас артисту хочется спокойствия.
«Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать», — сказала Перелыгина.
Она заметила, что небылицы о состоянии Моисеева «просто добивают» его. Тему здоровья исполнителя лучше перестать муссировать.
Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу», — заключила психолог.
В начале октября появилась информация о том, что Моисееву стало хуже: облегчение после перенесенного инсульта оказалось якобы временным.