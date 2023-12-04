Знаменитости 04 декабря 2023, 16:11 Перенесшего инфаркт артиста Боярского выписали из больницы Театр имени Ленсовета сообщил о выписке Боярского из больницы после инфаркта РИА «Новости»

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Народный артист Михаил Боярский вышел из Мариинской больницы и отправился домой в сопровождении супруги художественного руководителя театра имени Моссовета Ларисы Луппиан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя учреждения культуры.

«Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо», — заявил собеседник агентства.

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О госпитализации Михаила Боярского стало известно на минувшей неделе. Сын народного артиста Сергей Боярский в беседе с журналистами заявил, что отец перенес инфаркт. PR-менеджер актера Надежда Дуванова в комментарии «360» заявила о его стабильном состоянии.

Супруга артиста Лариса Луппиан изначально опровергала сообщения об инфаркте и отмечала, что госпитализация носит плановый характер. Но в последних комментариях она косвенно подтвердила диагноз мужа, заявив, что Боярский уже способен встать с больничной койки.