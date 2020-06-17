Перекур во время допроса. Домашний арест не помешал Ефремову прогуляться

Михаила Ефремова после смертельного ДТП поместили под домашний арест. Но это не мешает актеру вальяжно прогуливаться и выходить на перекур во время допроса.

17 июня Ефремова в очередной раз доставили на допрос в Следственный комитет столицы. В распоряжении «360» оказались кадры, на которых видно, как он курит в уличной беседке вместе с женщиной. Оба надели черные очки, а актер дополнил образ еще и черной кепкой.

На следующих кадрах видно, как они в сопровождении еще двоих человек неторопливо проходят через парковую аллею. Потом сопровождающие сменяются — вместе с женщиной с первого ролика и другим мужчиной актер вальяжно выходит из беседки для курения. Все вместе они неторопливо идут к зданию Следственного комитета. Видно, что они о чем-то переговариваются между собой.

Ранее у «360» оказались кадры, на которых видно, как в квартиру Ефремова тайно приехали его дети. Они открыли дверь от черного хода своим ключом. До этого у актера были другие гости — навестить его приезжал сын Никита, а также подруга Рената Литвинова.

При этом уже несколько дней Ефремов находится под домашним арестом — такую меру пресечения для него выбрал суд после смертельного ДТП, в котором погиб водитель фургона. 8 июня актер сел за руль пьяным и вылетел на встречную полосу на Садовом кольце.