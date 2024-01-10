Знаменитости 10 января 2024, 22:04 «Перегнул в погоне за хайпом». Рэпер Vacio признался, что не поддерживает ЛГБТ-сообщества Рэпер Vacio заявил, что не является приверженцем ЛГБТ-сообществ Telegram

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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ, и никогда их не пропагандировал. Свое участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в почти обнаженном виде исполнитель назвал «погоней за хайпом и драйвом». В своем Telegram-канале рэпер признался, что «перегнул».

«Я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал», — написал Vacio.

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Исполнитель отметил, что в тот момент не подумал о том, как его поступок интерпретирует публика. Молодой человек заявил, что многое переосмыслил, отказался от вредных привычек. Vacio заявил, что у него было время подумать о своем поведении, сидя в камере все новогодние праздники.

Вечеринка в «Мутаборе» прошла в конце декабря, ее устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. В ней приняли участие многие звезды эстрады, за что и поплатились своей репутацией.

Репера Vacio арестовали после вечеринки на 15 суток. Также исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. Вышедшего 6 января из СИЗО рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток.

* Запрещенная в России экстремистская организация.