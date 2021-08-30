Познер назвал причины отказа переезжать из России

Телеведущий Владимир Познер назвал причины, по которым живет в России, хотя у него также есть гражданство Франции и США. Первый фактор — это семья, объяснил журналист на официальном сайте «Познер.Online».

«У меня жена русская, у нее бизнес в России, она всю жизнь живет в России, и заставлять ее переехать со мной в чужую страну, мне кажется, было бы странным», — рассказал телеведущий, добавив при этом, что такой поступок мог бы разрушить семью.

Еще одной причиной Познер назвал «хорошую работу» и «очень хорошее отношение людей» к нему. У журналиста во Франции и США нет репутации и авторитета, а зарабатывать их там уже поздно, отметил он.

По словам Познера, ему важно иметь возможность приезжать в Париж и Нью-Йорк, когда он этого захочет.

«Но я повторяю, так сложились обстоятельства, что я живу в России и, скорее всего, до конца своей жизни буду жить в России», — заметил телеведущий. Он объяснил, что говорит «скорее всего» потому, что «никто никогда до конца ничего не знает».

Познер ранее рассказал о необъяснимом поступке экс-президента СССР Михаила Горбачева. Телеведущий напомнил, что Горбачев был инициатором подписания нового Союзного договора, так как хотел сохранить СССР. По словам Познера, отъезд перед принятием документа стал труднообъяснимой ошибкой. Он подчеркнул, что Горбачев не мог не знать о планах сорвать подписание, которые готовил Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).