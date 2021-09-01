Перечислены продукты, которые не употребляет Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II старается придерживаться особого рациона. Несмотря на зрелый возраст, она выглядит здоровой и бодрой благодаря сбалансированной пище. О том, что ни за что не съест королева, рассказало РИА ФАН со ссылкой на издание Hello!.

Известно, что царская особа отказалась от блюд, которые содержат чеснок. Также Елизавета II не употребляет продукты с крахмалом, среди которых картофель, рис и макароны. При этом сладостями и вредной едой королева не брезгует. Она с легкостью может съесть кусок шоколадного торта или большой гамбургер.

Бутерброды с тунцом и майонезом королева предпочитает на завтрак, однако всегда просит слуг подавать хлеб без корочек.