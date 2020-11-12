Переболевший СОVID-19 Хью Грант сравнил болезнь с Харви Вайнштейном

Английский актер Хью Грант в передаче The Late Show сообщил, что переболел коронавирусом в феврале. Он сравнил СОVID-19 с осужденным за сексуальное насилие продюсером Харви Вайнштейном.

Грант объяснил, что стал тревожиться по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал аромат, пишет «Газета.ru».

«Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн», — посмеялся артист.

Уточняется, что актер сдал тест на коронавирус после болезни. Результаты показали наличие антител к инфекции.