12 ноября 2020, 12:00
Переболевший СОVID-19 Хью Грант сравнил болезнь с Харви Вайнштейном
Английский актер Хью Грант в передаче The Late Show сообщил, что переболел коронавирусом в феврале. Он сравнил СОVID-19 с осужденным за сексуальное насилие продюсером Харви Вайнштейном.
Грант объяснил, что стал тревожиться по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал аромат, пишет «Газета.ru».
«Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн», — посмеялся артист.
Уточняется, что актер сдал тест на коронавирус после болезни. Результаты показали наличие антител к инфекции.