Переболевший ковидом историк моды Васильев признался, что год пандемии стал для него одним из счастливейших
Историк моды Александр Васильев стал одним из первых среди российских знаменитостей, кто переболел ковидом. Спустя год он признался «360», что период пандемии оказался для него одним из самых счастливых в жизни.
Это был один из самых счастливых годов в моей жизни. Очень много произошло, я многое пересмотрел. Во-первых, я был близок к смерти, поэтому составил завещание. Я пересмотрел взгляды на своих друзей и родственников, потому что очень много позналось передо мной
Также в пандемию интерес к личности самого Васильева, по его признанию, сильно возрос.
«Я был счастлив тем, что в этот год я получил невероятную популярность и невероятную востребованность. Именно благодаря коронавирусу, возможно, интерес ко мне возрос. Потому что я был среди первых медийных лиц, которые заболели, что у меня сегодня от заказов нет отбоя», — заявил ведущий «Модного приговора» на Первом канале.
С другой стороны, он подчеркнул, что эпидемия коронавируса — это «горе, потери». Она унесла многие жизни, в том числе и знаменитых людей. Кроме того, историк моды из-за прекращения авиасообщения был отрезан от своей второй родины — Франции. На две страны Васильев живет уже почти 40 лет.
Он выразил мнение, что коронавирус «не передается капиллярным путем и точно не через рукопожатия». Хотя по эпидемическим правилам продолжает носить маски. Васильев добавил, что не собирается делать прививку в силу возраста. Сейчас историку моды 62 года.
«Прививки [в таком возрасте] делать нельзя», — заключил Васильев.
Ведущего «Модного приговора» госпитализировали в больницу в Коммунарке в середине апреля 2020 года. В Instagram он писал, что у него обнаружили двухстороннее воспаление легких. При этом тесты на COVID-19 были отрицательными. В конце месяца его уже выписали. Однако в июне Васильев все же подтвердил, что переболел ковидом. Об этом написало РИА «Новости».