Переболевшего ковидом Сергея Жигунова выписали из больницы

Актер Сергей Жигунов выписался из больницы. Его госпитализировали в ялтинский госпиталь на базе Ливадийской больницы 28 декабря с коронавирусом.

Об этом актер написал в своем Instagram.

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода», — отметил он.

Жигунов также поблагодарил ялтинских врачей за лечение, а всех остальных — за поддержку, которую он получил после новости о своем заболевании. Актер призвал своих подписчиков беречь себя и близких, а также поздравил с наступившим Новым годом.

О своей госпитализации Жигунов сообщил в Instagram 28 декабря. Тогда он отметил, что будет встречать самый необычный Новый год в своей жизни, потому что из-за коронавируса не может почувствовать запах елки и вкус оливье. Он также поблагодарил врачей за помощь. Жигунов подчеркнул, что не знает, чем бы все закончилось без их оперативного вмешательства.