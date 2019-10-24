Пьер Нарцисс предположил, что мог бы быть «мостом» между Африкой и Россией. Однако приглашения на форум артист не получил.

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«Раньше Африка больше дружила с Францией, Англией, Испанией, Китаем, — рассказал Нарцисс. — Сейчас популярность нашего президента Владимира Путина выросла в Африке. Очень много президентов приехало в Россию, это показывает их уважение. Они все понимают, что Россия — это будущее, а не Франция, Бельгия и Америка. Все они рады увидеть Путина».

Шоумен указал, что многие африканские политики и врачи получили образование именно в России. Он заявил, что квоты для африканцев в российских вузах необходимо увеличить.

«Российское образование ценится в Африке, учащиеся в России приносят знания и технологии в свою страну. Другие страны, например, Франция и Бельгия, просто смотрят, но ничего не делают, не помогают», — посетовал певец.

Экономический форум «Россия — Африка» в Сочи проходит 23–24 октября. Здесь собрались более 6 тысяч участников из 104 стран. В их числе более 40 глав государств Африки. По словам советника президента России Антона Кобякова, на форуме подписали контракты на общую сумму более 800 миллиардов рублей.