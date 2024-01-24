Знаменитости 24 января 2024, 12:29 People: жена Энтони Хопкинса планирует снять документальный фильм о жизни актера

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Жена британского актера Энтони Хопкинса готовится к работе над новым проектом. Она собирается снять фильм о жизни звездного супруга. Об этом сообщил сайт People.

Сам артист в то же время занимается созданием своих мемуаров. Хопкинс назвал процесс странным, при этом отметив, что писать биографию ему легко благодаря хорошей памяти.

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По словам актера, он позволил возлюбленной показывать в картине любые истории из его жизни, добавило ИА НСН.