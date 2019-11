Peoplе признал самым сексуальным мужчиной планеты Джона Ледженда

Журнал Реоplе назвал американского певца, автора песен и актера Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной планеты. Артист заявил, что немного напуган новым статусом.

«Я обрадовался, но и немного испугался, потому что это большая ответственность. Меня будут критиковать, чтобы убедиться, действительно ли я достаточно привлекателен для этого титула», — признался Ледженд в интервью People.

Под постом People в Instagram певца принялись поздравлять, но нашлось немало людей, который остались недовольны таким выбором, они оставляли гневные смайлики или просто писали «Нет».

Джон Ледженд — многократный лауреат премии Grammy. Среди его хитов такие композиции, как Tonight (Best You Ever Had), Love Me Now, Start a Fire, All of Me, One Woman Man, Preach.

В 2015 году музыкант получил «Золотой глобус» и «Оскар» за песню Glo. Она стала саундтреком к фильму «Сельма». Джон Ледженд женат на модели Крисси Тейген, они воспитывают двоих детей.

Журнал People учредил номинацию «Самый сексуальный мужчина планеты» в 1985 году. Первым приятного титула удостоился актер Мел Гибсон. В прошлом году это звание отдали актеру Идрису Эльба.