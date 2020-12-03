People признал Гомес «Человеком года»

Американская певица и актриса Селена Гомес получила звание «Человек года» по версии журнала People. Информация появилась в Twitter.

Гомес внесла свой вклад в музыку, также жюри оценили ее общественную позицию. Например, певица поддержала борцов за расовое и гендерное равноправие и передала активисткам свой аккаунт в Instagram.

«Мне было важно почерпнуть знания у лучших в этом деле», — пояснила она.

Гомес еще не побоялась публично признаться в своей депрессии, биполярном расстройстве и проблемах со здоровьем. Несколько лет назад врачи выявили у актрисы волчанку. Девушка прошла курс химиотерапии, пережила панические атаки, а потом перенесла трансплантацию почки.

«Когда нет сил даже встать с кровати», — признавалась Гомес.

Помимо этого, редакция журнала оценила запуск певицей линии косметики Rare Beauty. Название отсылает к третьему студийному альбому Rare. Кроме того, певица активно продвигала идеи бодипозитивизма, боролась с массовой травлей, обращала внимание на вред буллинга.

Селене Гомес 28 лет.

Премию «Человек года» также присудили актеру Джорджу Клуни, режиссеру Реджине Кинг и врачу Энтони Фаучи.

People каждый год выбирает главного «Человека года», чьи заслуги признают наиболее значимыми. В 2020 году издание не ограничилось одной персоной и удостоило этого звания сразу четверых героев. Каждому победителю посвятили обложку.