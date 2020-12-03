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    03 декабря 2020, 13:40

    People признал Гомес «Человеком года»

    Алена Макаренко

    Американская певица и актриса Селена Гомес получила звание «Человек года» по версии журнала People. Информация появилась в Twitter.
    People признал Гомес «Человеком года»

    Гомес внесла свой вклад в музыку, также жюри оценили ее общественную позицию. Например, певица поддержала борцов за расовое и гендерное равноправие и передала активисткам свой аккаунт в Instagram.

    «Мне было важно почерпнуть знания у лучших в этом деле», — пояснила она.

    Гомес еще не побоялась публично признаться в своей депрессии, биполярном расстройстве и проблемах со здоровьем. Несколько лет назад врачи выявили у актрисы волчанку. Девушка прошла курс химиотерапии, пережила панические атаки, а потом перенесла трансплантацию почки.

    «Когда нет сил даже встать с кровати», — признавалась Гомес.

    Помимо этого, редакция журнала оценила запуск певицей линии косметики Rare Beauty. Название отсылает к третьему студийному альбому Rare. Кроме того, певица активно продвигала идеи бодипозитивизма, боролась с массовой травлей, обращала внимание на вред буллинга.

    Селене Гомес 28 лет.

    Премию «Человек года» также присудили актеру Джорджу Клуни, режиссеру Реджине Кинг и врачу Энтони Фаучи.

    People каждый год выбирает главного «Человека года», чьи заслуги признают наиболее значимыми. В 2020 году издание не ограничилось одной персоной и удостоило этого звания сразу четверых героев. Каждому победителю посвятили обложку.