People признал Гомес «Человеком года»
Гомес внесла свой вклад в музыку, также жюри оценили ее общественную позицию. Например, певица поддержала борцов за расовое и гендерное равноправие и передала активисткам свой аккаунт в Instagram.
«Мне было важно почерпнуть знания у лучших в этом деле», — пояснила она.
Гомес еще не побоялась публично признаться в своей депрессии, биполярном расстройстве и проблемах со здоровьем. Несколько лет назад врачи выявили у актрисы волчанку. Девушка прошла курс химиотерапии, пережила панические атаки, а потом перенесла трансплантацию почки.
«Когда нет сил даже встать с кровати», — признавалась Гомес.
Помимо этого, редакция журнала оценила запуск певицей линии косметики Rare Beauty. Название отсылает к третьему студийному альбому Rare. Кроме того, певица активно продвигала идеи бодипозитивизма, боролась с массовой травлей, обращала внимание на вред буллинга.
Селене Гомес 28 лет.
Премию «Человек года» также присудили актеру Джорджу Клуни, режиссеру Реджине Кинг и врачу Энтони Фаучи.
People каждый год выбирает главного «Человека года», чьи заслуги признают наиболее значимыми. В 2020 году издание не ограничилось одной персоной и удостоило этого звания сразу четверых героев. Каждому победителю посвятили обложку.