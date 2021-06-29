Пенсионерка обвинила возлюбленную покойного солиста «Иванушек» в краже

Пенсионерка Галина Цой из Красноярска обвинила в мошенничестве Александру Куцевол, которая была гражданской женой покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Женщина рассказала об этом в программе «Прямой эфир».

Пенсионерка заявила, что ее обманули в ноябре прошлого года. Тогда ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Женщине сообщили, что на ее имя якобы пытаются взять кредит на 260 тысяч рублей. А чтобы деньги не попали к злоумышленникам, пенсионерке предложили перевести средства на счет, который якобы оказался оформлен на Куцевол.

Доверчивая женщина перевела нужную сумму и только потом поняла, что ее обманули. По ее словам, теперь за ней числится кредит, выданный на пять лет. Цой сказала, что подала на гражданскую жену Яковлева в суд, но сама Куцевол отрицает свою вину. Разбирательства по этому делу продолжаются уже три месяца.

В феврале СМИ сообщали, что Куцевол может попасть в тюрьму за подделку документов. Сообщалось, что девушка хочет присвоить себе наследство артиста, умершего в 2017 году.