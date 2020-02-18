Пенсия Эдиты Пьехи оказалась больше, чем у других артистов. Этому нашлось объяснение

Народная артистка СССР Эдита Пьеха получает довольно неплохую пенсию. Ее размер эстрадная певица объяснила титулом «Почетный шахтер».

Сумму пенсионных выплат Пьеха озвучила в беседе с порталом Teleprogramma.pro. По ее словам, сейчас артистке выплачивают около 45 тысяч рублей. Это артистическая и шахтерская пенсии.

«В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул „Почетный шахтер“», — пояснила народная артистка СССР.

Пока самым обеспеченным пенсионером среди знаменитостей оказался Борис Моисеев. Он получает 55 тысяч рублей. Немногим меньше пенсия у Станислава Садальского.

Андрей Ургант может потратить всю свою пенсию за один день. Это 17,5 тысячи рублей, но телеведущий Иван Ургант назвал своего отца кутилой не хуже Мика Джаггера.

У ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой и того меньше: ее пенсия равна 16 тысячам рублей.

Первой назвала размер своей пенсии 57-летняя ведущая Елена Ханга. От 23 тысяч рублей на карманные расходы ей остается меньше, чем у дочери-студентки. Та, кстати, учится в США.