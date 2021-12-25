Певица Ирина Маликова через суд добилась пенсии в 44 года

Участница группы «Новые самоцветы» певица Ирина Маликова через суд доказала право на досрочную страховую пенсию по старости. Как сообщил «Московский комсомолец», Басманный суд удовлетворил иск 44-летней артистки к Пенсионному фонду.

Рассмотрение дела затянулось почти на полгода. Жалобу певица подала еще в августе, но окончательное решение приняли только сегодня.

Сама Ирина Маликова отказалась от комментария по поводу судебного решения.

«Это все к Юрию Федоровичу (Маликову — создателю и руководителю ВИА „Самоцветы“ — прим. ред.), это он занимается тем, чтобы был стаж», — пояснила она.

Согласно российскому законодательству, право на досрочное получение пенсии имеют заслуженные артисты. После 15 лет работы на заслуженный отдых могут уходить гимнасты, акробаты и артисты балета. Пенсию после 20 лет оформляют артистам танцевальных номеров и вокалистам. К последним относится Ирина Маликова.