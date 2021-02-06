Пенкин описал идеал избранницы

Певец Сергей Пенкин рассказал, какую женщину выбрал бы в качестве спутницы жизни. В первую очередь для него важно, чтобы она была не из числа поклонников.

По данным газеты «Собеседник», для Пенкина важно, чтобы женщина любила его как личность, а не как артиста. Он признался, что никогда не ищет в знакомствах личной выгоды и общается лишь с теми, кто ему симпатичен своими человеческими качествами.

Также певец добавил, что регистрация в ЗАГСе для него ничего не значит. Если он встретит женщину своей мечты, то захочет с ней обвенчаться.

Пенкин также уточнил, что не любит афишировать свою личную жизнь. Он считает, что в этом вопросе нужно сохранять интригу, а то будет неинтересно. Артист не поддерживает знаменитостей, которые зарабатывают за счет демонстрации своей личной жизни.

«Это не мой путь. Ток-шоу я вообще не смотрю», — подчеркнул он.

Ранее актриса Катерина Шпица и ее жених Руслан перенесли свадьбу из-за смерти его отца. Шпица рассказала, что трагедия произошла под Новый год. Мужчина умер из-за врачебной ошибки.

Он уточнила, что пока не известно, когда будет их свадьба.