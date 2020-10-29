Пельш вступил в полемику с Гудковым из-за критики КВН

Гудков отметил, что шутки «веселых и находчивых» выходят на экраны с большой задержкой. Валдис заявил, что в корне не согласен с подобного рода утверждением. По мнению Пельша, который является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН, говорить, что эта передача потеряла актуальность «немножечко странно», сообщил сайт «Утро.ру».

Ведущий даже усомнился в правильной трактовке журналистами слов Александра и решил лично прослушать интервью комика. Как считает Валдис, интерес зрителя к этому телешоу не пропал. Валдис напомнил, что Гудков сам выступал в КВН и прекрасно знает, как там все устроено. Пельш добавил, что обсуждение актуальности КВН совсем не имеет смысла. Он заключил, что программа продолжает пользоваться популярностью.

Ранее сестра Гудкова Наталья поделилась мнением об образе брата. Она рассказала, что в обычной жизни Гудков вовсе не манерный, но на выступлениях это выглядит забавно.