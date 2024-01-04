Знаменитости 04 января 2024, 02:44 Пельш поссорился с Карауловой в эфире «Угадай мелодию» Пельш и Караулова поменялись ролями в эфире «Угадай мелодию» РИА «Новости»

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Праздничный выпуск шоу «Угадай мелодию» на Первом канале едва не закончился скандалом. Ведущий Валдис Пельш поссорился, а потом поменялся местами с участницей игры Юлианной Карауловой.

В новогоднем выпуске участвовали музыканты Александр Панайотов, Мия Бойко и Юлианна Караулова. Последняя также является ведущей игры «Кто хочет стать миллионером?». По ходу игры Пельш неоднократно подшучивал над коллегой с Первого канала. На что Караулова заявила, что и сама могла бы провести выпуск «Угадай мелодию».

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«Нет, Юлианна, идите в свой „миллионер“», — ответил Пельш.

В результате перепалки телеведущие действительно на время поменялись ролями: Караулова вела шоу, а Пельш занял место участника. Но угадать композиции ему не удалось, так как Караулова не давала ему слово.

Во втором туре игры все вернулись на свои места, а Пельш даже начал поддерживать певицу. В конце игры они обнялись и поздравили зрителей с Новым годом.

Валдис Пельш стал одним из ведущих праздничной программы на Первом канале, которая вышла в новогоднюю ночь.