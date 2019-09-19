Пели даже в Антарктике: Metalliса признана самой успешно гастролирующей в мире группой

Следуя данным нового исследования Pollstar, с 1982 года музыканты заработали от продажи билетов 1,4 миллиарда долларов. С такими показателями они обгоняют Guns N’ Roses и AC/DC.

На свои шоу коллектив продал в общей сложности 22,1 миллиона билетов. Кроме того, Metallica посетила 48 стран, находящихся на всех семи континентах (включая Антарктику). А таким достижением может похвастаться далеко не каждая, даже очень популярная, группа.

По мнению барабанщика коллектива Ларса Ульриха, Metalliса своим успехом обязана высокому качеству музыки.

«Я по-прежнему думаю, что наши лучшие годы еще впереди, и наша лучшая песня еще не записана», — сказал Ульрих.

Американская метал-группа Metalliса была образована в 1981 году. Она оказала большое влияние на развитие своего музыкального направления и входит в «большую четверку трэш-метала». Один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в 2011 году в июньском номере признал коллектив лучшей метал-группой последних 30 лет.