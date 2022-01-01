«Пелевина» снова заметили в Таиланде

Подписчик телеканала Mash встретился в Таиланде с человеком, как две капли воды напоминающим описание писателя Виктора Пелевина. Интрига в том, что никто не знает, где Пелевин сейчас и жив ли он вообще.

Когда подписчик сказал этому человеку, что он как две капли воды похож на знаменитого писателя, то получил крайне лаконичный ответ: «Get the f…d out». Журналисты отметили, что ранее в том же отеле заметили кого-то, похожего на Пелевина.

О том, как Пелевина искали и главных мифах вокруг его личности, «360» рассказывал в ноябре 2021 года. По данным СМИ, Пелевин на тот момент уже год проживал в Таиланде, оплачивая одну из гостиниц.