facebook_pixel
    17 сентября 2021, 22:20

    Пеле вернули в реанимацию

    Дарья Бунякова

    Бразильского футболиста Пеле вернули в отделение интенсивной терапии после перевода в обычную палату. Трехкратному чемпиону мира удалили опухоль в толстой кишке.

    Пеле вернули в реанимацию

    «Пеле вернули в отделение интенсивной терапии, чтобы вылечить рефлюкс», — сообщил телеканал ESPN Brasil.

    Речь идет о состоянии, при котором содержимое желудка попадает в пищевод. Врачи решили перевести пациента из обычной палаты в качестве меры предосторожности. Медики оценивают состояние спортсмена как стабильное.

    Ранее дочь легендарного футболиста Келли рассказала, что ее отец восстанавливается после операции по удалению новообразования в толстой кишке. По ее словам, у Пеле ничего не болело и он был в хорошем настроении. Единственное, что раздражало спортсмена — возможность есть лишь желатин.

    Пеле проходил плановое обследование в сентябре. Тогда он узнал о появлении опухоли в толстой кишке. Бразильца экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи перевели пациента из отделения интенсивной терапии в обычную палату 14 сентября.