Пеле вернули в реанимацию

Бразильского футболиста Пеле вернули в отделение интенсивной терапии после перевода в обычную палату. Трехкратному чемпиону мира удалили опухоль в толстой кишке.

«Пеле вернули в отделение интенсивной терапии, чтобы вылечить рефлюкс», — сообщил телеканал ESPN Brasil.

Речь идет о состоянии, при котором содержимое желудка попадает в пищевод. Врачи решили перевести пациента из обычной палаты в качестве меры предосторожности. Медики оценивают состояние спортсмена как стабильное.

Ранее дочь легендарного футболиста Келли рассказала, что ее отец восстанавливается после операции по удалению новообразования в толстой кишке. По ее словам, у Пеле ничего не болело и он был в хорошем настроении. Единственное, что раздражало спортсмена — возможность есть лишь желатин.

Пеле проходил плановое обследование в сентябре. Тогда он узнал о появлении опухоли в толстой кишке. Бразильца экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи перевели пациента из отделения интенсивной терапии в обычную палату 14 сентября.