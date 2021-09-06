Пеле удалили опухоль в кишечнике

Трехкратный чемпион мира по футболу, бразилец Пеле перенес операцию по удалению опухоли в кишечнике. В больнице он провел почти неделю: проблемы со здоровьем выявили во время планового обследования.

Легендарный футболист поблагодарил в Facebook всех близких за оказанную поддержку, а медиков — за оказанную помощь.

«В минувшую субботу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили во время тестов», — написал Пеле.

Представитель бывшего спортсмена рассказал Reuters, что бразилец провел в больнице шесть дней. Он заметил, что болен Пеле не серьезно и причин для беспокойства нет.

В частную клинику в Сан-Паулу, сообщал телеканал Globo, экс-футболиста госпитализировали на прошлой неделе. Отмечалось, что у 80-летнего «короля футбола» обнаружили проблемы со здоровьем. Какие именно, не уточнялось.

Ранее Пеле опроверг появившуюся информацию о своем обмороке и заявил, что «очень здоров».