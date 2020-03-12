Певица Пелагея стала заслуженной артисткой России. Почетные звания также получили главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, актер и педагог Игорь Золотовицкий и другие.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“ главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества „Первый канал“ Юрию Аксюте», — говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получил актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Также президент присвоил почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» артистам балета Мариинского театра Алине Авсаджанашвили, Екатерине Кондауровой, Владимиру Шклярову. Заслуженными артистами стали оперная певица Аида Гарифуллина и певица Пелагея Телегина.