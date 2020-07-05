Пелагея осталась без голоса из-за развода

Певица болезненно переносит расставание с мужем. Хоккеист перестал уделять внимание их общей дочери, трехлетней Таисии. Помимо этого супруг теперь еще и претендует на жилплощадь, приобретенную в браке. Пелагея не ожидала такого поведения от мужа. Кроме того, звезда разнервничалась из-за многочисленных публикаций СМИ, в которых ее называют охотницей за деньгами Телегина.

Сейчас Пелагея чувствует себя лучше, рассказал врач. Она продолжает реабилитацию под наблюдением специалистов.

«Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением», — отметил Рудин.

В конце мая певица подала на развод с Телегиным. Пара рассталась еще в 2019 году. Спортсмен решил не расходиться с супругой мирным путем. Хоккеист претендует на недвижимость, приобретенную в браке. Телегин намерен заполучить себе еще и квартиру, которую Пелагее подарила мама. В воспитании ребенка он не участвует.

Очередное заседание суда по разводу пройдет 9 июля в закрытом режиме, написал сайт «Утро.ру». На нем обсудят вопросы по разделу совместно нажитого имущества и выплате алиментов.