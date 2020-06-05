05 июня 2020, 15:42
Пелагея изменила образ после развода с Телегиным
После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным исполнительница народных песен Пелагея кардинально изменилась. Преображением она поделилась со своими фанатами на странице в Instagram. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Артистка решилась на смелый шаг — она подстригла себе челку. Певица опубликовала пост с фото.
«Подстригла челку. Вспомнила 2014… И настроение улучшилось! © Гришковец», — подписала снимок Пелагея.
Поклонники певицы были удивлены такой сменой образа, но подчеркнули, что артистка стала выглядеть свежее и моложе. Однако нашлись и те, кто сказал, что раньше певица была привлекательнее.