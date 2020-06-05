Пелагея изменила образ после развода с Телегиным

Артистка решилась на смелый шаг — она подстригла себе челку. Певица опубликовала пост с фото.

«Подстригла челку. Вспомнила 2014… И настроение улучшилось! © Гришковец», — подписала снимок Пелагея.

Поклонники певицы были удивлены такой сменой образа, но подчеркнули, что артистка стала выглядеть свежее и моложе. Однако нашлись и те, кто сказал, что раньше певица была привлекательнее.