    05 июня 2020, 15:42

    Пелагея изменила образ после развода с Телегиным

    Анастасия Кременчугская

    После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным исполнительница народных песен Пелагея кардинально изменилась. Преображением она поделилась со своими фанатами на странице в Instagram. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Артистка решилась на смелый шаг — она подстригла себе челку. Певица опубликовала пост с фото.

    «Подстригла челку. Вспомнила 2014… И настроение улучшилось! © Гришковец», — подписала снимок Пелагея.

    Поклонники певицы были удивлены такой сменой образа, но подчеркнули, что артистка стала выглядеть свежее и моложе. Однако нашлись и те, кто сказал, что раньше певица была привлекательнее.