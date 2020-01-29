Пелагея и Телегин вместе отпраздновали день рождения дочери

По информации РИА ФАН, дочке бывших возлюбленных исполнилось три года. В честь этого события ее родители устроили праздник в одном из столичных ресторанов.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — пояснила артистка.

Ранее близкая подруга Пелагеи и крестная ее дочери Александра Соколова рассказала, кому достанется дом за 75 миллионов рублей. Его построил Иван Телегин.