Пелагея и Телегин официально развелись

Уточняется, что развестись с мужем Пелагея пыталась еще с весны. Причиной стали его неоднократные измены. Спортсмену присудили выплачивать четверть зарплаты на их общую трехлетнюю дочь Таисию, которая живет с Пелагеей.

Бывшим супругам еще предстоит решить вопрос с разделом имущества в суде.

Ранее в Москве суд столкнулся с необычным разделом имущества. Супруги не могут поделить общий аккаунт в Instаgram.

Страница в Instagram для семейной пары была средством заработка. На аккаунт подписаны более миллиона человек. Ежемесячно супруги зарабатывали на рекламе более 300 тысяч рублей. Страницу они вели совместно, однако оформлена она была на жену. По правилам Instagram аккаунт должен принадлежать одному человека.

Судебный процесс затрудняется отсутствием в российском законодательстве определения цифрового актива, как аккаунт в социальных сетях. Адвокат предложил привлечь представителя Instagram как третье лицо.