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    31 августа 2020, 09:40

    Пелагея и Гагарина будут петь дуэтом. Они назвали его «ПоПо»

    Андрей Иванов

    Российские певицы Пелагея и Полина Гагарина анонсировали новую поп-группу. Они будут выступать дуэтом. Свой коллектив тезки назвали «ПоПо» — по первым буквам своих имен.
    Пелагея и Гагарина будут петь дуэтом. Они назвали его «ПоПо»

    Видео с анонсом дуэта опубликовала Гагарина на своей странице в Instagram. Певицы записали ролик после встречи на фестивале «Голосящий КиВиН — 2020».

    «Итак, мы объявляем название нашей группы. <…> „ПоПо“, так и запишите. Ждите наш искрометный дуэт. Скоро на всех площадках», — сказала Гагарина. Пелагея в это время изобразила барабанную дробь и рассмеялась.

    К обсуждению названия коллектива присоединились подписчики Гагариной. Они предложили свои варианты, среди которых были «Разведенки» и «Женщины в поиске». Поклонники их творчества намекнули на то, что обе певицы недавно развелись. Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, а Гагарина — за фотографом Дмитрием Исхаковым.

    Певицы пообещали позже раскрыть подробности о новом поп-коллективе, однако этот анонс похож на шутку. Ранее СМИ сообщили, что Пелагея лишилась голоса из-за переживаний на фоне судебных разбирательств с бывшим супругом.

    Новости SMI.FM