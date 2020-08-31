Пелагея и Гагарина будут петь дуэтом. Они назвали его «ПоПо»

Российские певицы Пелагея и Полина Гагарина анонсировали новую поп-группу. Они будут выступать дуэтом. Свой коллектив тезки назвали «ПоПо» — по первым буквам своих имен.

Видео с анонсом дуэта опубликовала Гагарина на своей странице в Instagram. Певицы записали ролик после встречи на фестивале «Голосящий КиВиН — 2020».

«Итак, мы объявляем название нашей группы. <…> „ПоПо“, так и запишите. Ждите наш искрометный дуэт. Скоро на всех площадках», — сказала Гагарина. Пелагея в это время изобразила барабанную дробь и рассмеялась.

К обсуждению названия коллектива присоединились подписчики Гагариной. Они предложили свои варианты, среди которых были «Разведенки» и «Женщины в поиске». Поклонники их творчества намекнули на то, что обе певицы недавно развелись. Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, а Гагарина — за фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певицы пообещали позже раскрыть подробности о новом поп-коллективе, однако этот анонс похож на шутку. Ранее СМИ сообщили, что Пелагея лишилась голоса из-за переживаний на фоне судебных разбирательств с бывшим супругом.