Пелагея и Гагарина будут петь дуэтом. Они назвали его «ПоПо»
Видео с анонсом дуэта опубликовала Гагарина на своей странице в Instagram. Певицы записали ролик после встречи на фестивале «Голосящий КиВиН — 2020».
«Итак, мы объявляем название нашей группы. <…> „ПоПо“, так и запишите. Ждите наш искрометный дуэт. Скоро на всех площадках», — сказала Гагарина. Пелагея в это время изобразила барабанную дробь и рассмеялась.
К обсуждению названия коллектива присоединились подписчики Гагариной. Они предложили свои варианты, среди которых были «Разведенки» и «Женщины в поиске». Поклонники их творчества намекнули на то, что обе певицы недавно развелись. Пелагея была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, а Гагарина — за фотографом Дмитрием Исхаковым.
Певицы пообещали позже раскрыть подробности о новом поп-коллективе, однако этот анонс похож на шутку. Ранее СМИ сообщили, что Пелагея лишилась голоса из-за переживаний на фоне судебных разбирательств с бывшим супругом.