Стас Пьеха рассказал об избавлении от зависимости и отношении к шоу-бизнесу

Стас Пьеха дал большое интервью ИА Nation News. Артист рассказал, кто ему нравится из молодых музыкантов, а также о работе своей клиники избавления от зависимостей.

По мнению Пьехи, слабость российского шоу-бизнеса сейчас — в слишком большом количестве артистов. При этом мало у кого из них, по его мнению, есть яркая индивидуальность. Самому Пьехе нравятся лишь немногие из молодых музыкантов.

«Что касается перспективных молодых представителей российского шоу-бизнеса, мне нравится Асия, она индивидуальна, у нее приятные тексты, у нее хорошая понятная музыка. Нравится Мари Гу, она здорово поет в разных манерах и доносит как-то свои тексты и песни понятно. Мне нравится Джони, очень крутой чувак, который может петь самыми разными манерами, он нашел свою нишу. Он очень музыкальный. Больше пока никто на ум не приходит», — рассказал певец.

Помимо карьеры в шоу-бизнесе, Пьеха занимается помощью наркозависимым. Когда-то он сам преодолел пагубную привычку и открыл клинику лечения от зависимостей. По словам артиста, это также большая часть его жизни.

«Иногда я прихожу в клинику пообщаться с кем-то лично, бывает такое. Но чаще я прихожу и делюсь опытом со всеми, кто находится в клинике. Лично их историй я не знаю, но я знаю, что моя история, мой опыт из негативного в положительный, он их заряжает. Я рад, что я могу быть полезным этим людям, это подарок для меня. Я понимаю историю зависимого человека, ту боль, которую они испытывают, то неумение радоваться жизни, чувствовать определенные вещи, я понимаю, потому что, к сожалению, до конца это никуда не уходит, нужно научиться с этим жить и радоваться в предложенных обстоятельствах», — поделился Стас Пьеха.